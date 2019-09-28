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Арина Соболенко обыграла первую ракетку планеты и вышла в финал теннисного турнира в Ухане

Арина Соболенко (14 WTA) в полуфинале уверенно обыграла первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти и выступит в финале теннисного турнира в Ухане (Китай).



Первый сет Соболенко взяла со счетом 7:5, во втором лидер мирового рейтинга также не смогла ничего противопоставить белорусской теннисистке, и Соболенко выиграла его со счетом 6:4. Обе теннисистки в матче совершили по 5 эйсов, у австралийки зафиксировано больше двойных ошибок: 8 против 4 у Соболенко.

Напомним, в прошлом году А. Соболенко стала победителем Открытого чемпионата Уханя, призовой фонд которого в этом году составил около 2,75 млн долларов.
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