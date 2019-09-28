Невероятно: Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ

Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике, сообщает ТАСС.