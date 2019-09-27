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"После Пекина меня некрасиво лишили президентской стипендии - пусть вернут $50 тысяч" Арямнов после серебра ЧМ хочет золота Олимпиады

Олимпийский чемпион 2008 года Андрей Арямнов, известный умением попадать в неприятности (от вождения в нетрезвом виде до курева с сомнительным составом), вновь сконцентрировался на тяжелой атлетике, и это дает результат.

"После Пекина меня некрасиво лишили президентской стипендии - пусть вернут $50 тысяч" Арямнов после серебра ЧМ хочет золота Олимпиады
Залечив травмы, 31-летний силач регулярно появляется на помосте и там показывает, что еще способен на многое. Весной Арямнов стал вторым на Европе, подняв в двоеборье 411 килограмм. В четверг уже на чемпионате мира ветеран от штанги прибавил к этому весу 15 кг (причем в рывке установил мировой рекорд) и вновь оказался с серебром. 

Андрей пока не дотягивает до своего рекордного олимпийского результата, но 10 килограммов не выглядят какой-то фантастикой. Спортсмен всерьез намерен попасть на Игры в Токио-2020.

После успеха на ЧМ Арямнов ответил на вопросы «Трибуны» и рассказал о своем самочувствии и о том, что ему надо, чтобы дальше не останавливаться.

– Какие эмоции испытываете сейчас, после завоевания серебра?

– Когда планы и задачи выполнены на сто процентов, эмоции хорошие, настроение замечательное.

– На золото чемпионата мира не нацеливались?

– Если откровенно, то нет. У меня очень сильный соперник, не рассчитывал, что смогу его обойти. Просто ехал с желанием дать бой. Скоро Олимпийские игры, уже нужно какие-то заявки подавать. Тем более, если я нацеливаюсь на медаль, то результат нужно давать сегодня или завтра.

– Снова, как и на чемпионате Европы в апреле, вас обошел армянин Симон Мартиросян.

– Он чрезвычайно сильный атлет, один из самых сильных соперников в моей жизни. Посмотрим, как сложится дальше. Но однозначно Симон достоин уважения. Буду безумно счастлив, если мне повезет и я все-таки с ним совладаю. Попробую взять его опытом.

– Он младше вас на 9 лет.

– Ничего страшного. Я тоже был и молодой, и постарше. Молодость не всегда означает конец карьеры. Так что возраст – это не помеха результатам.

– По сравнению со своими конкурентами вы как такой дядька.

– Да, есть такое, но ничего страшного, не обращаю внимания на это. Взросление и годы, как говорится, всем грозят.

– Как себя сейчас ощущаете? Запас сил есть?

– Безусловно. Чувствую, что можно выйти на 205 кг в рывке и 240 кг – в толчке. Думаю, это возможно. И к Олимпиаде смогу достичь таких цифр, все будет ровно.

– В 31 год вы установили мировой и европейский рекорды в рывке, подняв штангу весом 198 кг.

– С последнего серьезного рекорда у меня прошло достаточно много времени. И побывать в этой шкуре снова очень приятно.

– До своего золотого олимпийского результата, продемонстрированного в 2008 году, вам не хватило всего 10 кг…

– Анализируя свои выступления, тренировки, глядя на то, как я прибавляю, думаю, 10 кг – это совершенно немного. Что в 20 лет, что в 31 я полон сил и энергии.

– После серебра чемпионата мира поздравления от руководства страны приходили?

– Нет, ни одного поздравления, ни одного сообщения. Обидно ли? Нет, ничего страшного. Наверное, президент занят своими делами. Да и тяжелая атлетика – не такой уж и важный вид спорта, чтобы заниматься вопросами поздравления.

– Однако Евгения Тихонцова, ставшего чемпионом мира, Александр Лукашенко официально поздравил.

– Серьезно? Не читал об этом, если честно. В любом случае меня никто не поздравлял.


***

– По сравнению с апрельским чемпионатом Европы вы прибавили по сумме двоеборья 15 кг. В чем секрет?

– Секрета, в принципе, нет. Это трудолюбие и психологическая выносливость.

– На том же ЧЕ одну попытку вам не засчитали.

– Ничего страшного, даже в этой ситуации можно найти плюсы. Каждая незасчитанная попытка – хороший урок. На чемпионате мира я аккуратно сработал, ошибок избежал – и все нормально. Хотя, конечно, обидно, что не засчитали, поступили со мной нечестно. Ладно, главное, что сегодня все нормально.

– Судьи придирались или вы сами ошиблись?

– Считаю, мой подход был правильный. Просто на данный момент судейство в тяжелой атлетике чересчур жесткое. Но что сделать. Судья – он и в Африке судья.

– Апелляцию подавали?

– Тогда не было возможности это сделать. Только с нынешнего чемпионата мира можно подавать апелляции. Раньше решение судей было неоспоримым.

– В апреле вы говорили: «Надеюсь, что в Беларуси мою попытку засчитают и все-таки выплатят премиальные». Как обстоят с этим дела?

– Видно, меня никто не услышал. Премиальные остались в фантазиях. Услышат ли? Не знаю.

А если честно, хотел бы напомнить о том, что после Олимпийских игр у меня была несправедливая 10-месячная дисквалификация. Тогдашний не очень умный министр спорта Александр Григоров совершил чрезвычайно серьезную ошибку, и 10 месяцев мне не выплачивали президентскую стипендию. 

Это очень некрасиво не только со стороны Министерства спорта и туризма, но и со стороны страны. Как спортсмен я выполнил задачи на сто процентов, президентской стипендии меня нельзя было лишать. Надеюсь, мне все-таки вернут мои средства, чтобы я смог качественно подготовиться к Токио и поехать туда в лучшей форме, чем сейчас.

Большое сильное тело – это как дорогой автомобиль. А чем дороже автомобиль, тем больше средств нужно на техобслуживание. Повторюсь, надеюсь, что решение по президентской стипендии пересмотрят и вернут мне деньги. 

Да, знаю, что я плохо себя вел, но стипендия дается все-таки за результаты, а не за поведение. Короче, напиши, чтобы мне вернули деньги. Там всего 50 тысяч долларов.

А три тысячи долларов, которые я получил по итогам чемпионата Европы в Батуми, никак не влияют на мою подготовку. Для этого нужны большие суммы.

– Серебряную медаль ЧЕ вы подарили человеку, который внес вклад в вашу подготовку к турниру. Это спонсор?

– Нет, это человек, который помог мне вернуться в спорт, помог финансово. Тогда у меня не было возможности обслуживать свой дорогой «автомобиль».

– Медаль чемпионата мира никому не дарили?

– Можно было бы это сделать. Но все-таки для меня эта награда чересчур важна, это чрезвычайное событие. Так что оставлю себе. Но тем людям, которые мне помогали и помогают, всегда благодарен. Спасибо тем, кто в меня верил. А особенно тем, кто в меня не верил. Они мне придавали дополнительных сил.


***

– В последнее время вы прилично поседели. Что случилось?

– Работа такая, нервная :). А если серьезно, седина начала проявляться у меня с 14 лет. Во всем гены виноваты.

– Оглядываясь на свою молодость, что бы в ней изменили?

– Попытался бы все-таки договориться с Александром Гончаровым (экс-главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике – Tribuna.com) без войны.

– А себе молодому какие дадите советы?

– Не завязывать рано со штангой. Быть всегда таким, какой ты есть, не обращая внимания ни на что. При как танк :)!

– В 2018 году вы говорили, что пришла эпоха Арямнова.

– Да, именно так. Сейчас, когда с допингом покончено абсолютно точно раз и навсегда, талантливые ребята вытягивают медали. А не, как говорит наш президент, «здоровые дураки».

– Чуйка перед Олимпиадой все еще при вас?

– Конечно. Чувствую, что золотая и неповторимая медаль будет у меня на груди. Only gold! И в 32 года это возможно. Думаю, и в 36 можно будет кого-нибудь боднуть.
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