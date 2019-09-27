Залечив травмы, 31-летний силач регулярно появляется на помосте и там показывает, что еще способен на многое. Весной Арямнов стал вторым на Европе, подняв в двоеборье 411 килограмм. В четверг уже на чемпионате мира ветеран от штанги прибавил к этому весу 15 кг (причем в рывке установил мировой рекорд) и вновь оказался с серебром.





Андрей пока не дотягивает до своего рекордного олимпийского результата, но 10 килограммов не выглядят какой-то фантастикой. Спортсмен всерьез намерен попасть на Игры в Токио-2020.





После успеха на ЧМ Арямнов ответил на вопросы « Трибуны » и рассказал о своем самочувствии и о том, что ему надо, чтобы дальше не останавливаться.





– Какие эмоции испытываете сейчас, после завоевания серебра?





– Когда планы и задачи выполнены на сто процентов, эмоции хорошие, настроение замечательное.





– На золото чемпионата мира не нацеливались?





– Если откровенно, то нет. У меня очень сильный соперник, не рассчитывал, что смогу его обойти. Просто ехал с желанием дать бой. Скоро Олимпийские игры, уже нужно какие-то заявки подавать. Тем более, если я нацеливаюсь на медаль, то результат нужно давать сегодня или завтра.





– Снова, как и на чемпионате Европы в апреле, вас обошел армянин Симон Мартиросян.





– Он чрезвычайно сильный атлет, один из самых сильных соперников в моей жизни. Посмотрим, как сложится дальше. Но однозначно Симон достоин уважения. Буду безумно счастлив, если мне повезет и я все-таки с ним совладаю. Попробую взять его опытом.





– Он младше вас на 9 лет.





– Ничего страшного. Я тоже был и молодой, и постарше. Молодость не всегда означает конец карьеры. Так что возраст – это не помеха результатам.





– По сравнению со своими конкурентами вы как такой дядька.





– Да, есть такое, но ничего страшного, не обращаю внимания на это. Взросление и годы, как говорится, всем грозят.





– Как себя сейчас ощущаете? Запас сил есть?





– Безусловно. Чувствую, что можно выйти на 205 кг в рывке и 240 кг – в толчке. Думаю, это возможно. И к Олимпиаде смогу достичь таких цифр, все будет ровно.





– В 31 год вы установили мировой и европейский рекорды в рывке, подняв штангу весом 198 кг.





– С последнего серьезного рекорда у меня прошло достаточно много времени. И побывать в этой шкуре снова очень приятно.





– До своего золотого олимпийского результата, продемонстрированного в 2008 году, вам не хватило всего 10 кг…





– Анализируя свои выступления, тренировки, глядя на то, как я прибавляю, думаю, 10 кг – это совершенно немного. Что в 20 лет, что в 31 я полон сил и энергии.





– После серебра чемпионата мира поздравления от руководства страны приходили?





– Нет, ни одного поздравления, ни одного сообщения. Обидно ли? Нет, ничего страшного. Наверное, президент занят своими делами. Да и тяжелая атлетика – не такой уж и важный вид спорта, чтобы заниматься вопросами поздравления.





– Однако Евгения Тихонцова, ставшего чемпионом мира, Александр Лукашенко официально поздравил.





– Серьезно? Не читал об этом, если честно. В любом случае меня никто не поздравлял.









***





– По сравнению с апрельским чемпионатом Европы вы прибавили по сумме двоеборья 15 кг. В чем секрет?





– Секрета, в принципе, нет. Это трудолюбие и психологическая выносливость.





– На том же ЧЕ одну попытку вам не засчитали.





– Ничего страшного, даже в этой ситуации можно найти плюсы. Каждая незасчитанная попытка – хороший урок. На чемпионате мира я аккуратно сработал, ошибок избежал – и все нормально. Хотя, конечно, обидно, что не засчитали, поступили со мной нечестно. Ладно, главное, что сегодня все нормально.





– Судьи придирались или вы сами ошиблись?





– Считаю, мой подход был правильный. Просто на данный момент судейство в тяжелой атлетике чересчур жесткое. Но что сделать. Судья – он и в Африке судья.





– Апелляцию подавали?





– Тогда не было возможности это сделать. Только с нынешнего чемпионата мира можно подавать апелляции. Раньше решение судей было неоспоримым.





– В апреле вы говорили: «Надеюсь, что в Беларуси мою попытку засчитают и все-таки выплатят премиальные». Как обстоят с этим дела?





– Видно, меня никто не услышал. Премиальные остались в фантазиях. Услышат ли? Не знаю.





А если честно, хотел бы напомнить о том, что после Олимпийских игр у меня была несправедливая 10-месячная дисквалификация. Тогдашний не очень умный министр спорта Александр Григоров совершил чрезвычайно серьезную ошибку, и 10 месяцев мне не выплачивали президентскую стипендию.





Это очень некрасиво не только со стороны Министерства спорта и туризма, но и со стороны страны. Как спортсмен я выполнил задачи на сто процентов, президентской стипендии меня нельзя было лишать. Надеюсь, мне все-таки вернут мои средства, чтобы я смог качественно подготовиться к Токио и поехать туда в лучшей форме, чем сейчас.





Большое сильное тело – это как дорогой автомобиль. А чем дороже автомобиль, тем больше средств нужно на техобслуживание. Повторюсь, надеюсь, что решение по президентской стипендии пересмотрят и вернут мне деньги.





Да, знаю, что я плохо себя вел, но стипендия дается все-таки за результаты, а не за поведение. Короче, напиши, чтобы мне вернули деньги. Там всего 50 тысяч долларов.





А три тысячи долларов, которые я получил по итогам чемпионата Европы в Батуми, никак не влияют на мою подготовку. Для этого нужны большие суммы.





– Серебряную медаль ЧЕ вы подарили человеку, который внес вклад в вашу подготовку к турниру. Это спонсор?





– Нет, это человек, который помог мне вернуться в спорт, помог финансово. Тогда у меня не было возможности обслуживать свой дорогой «автомобиль».





– Медаль чемпионата мира никому не дарили?





– Можно было бы это сделать. Но все-таки для меня эта награда чересчур важна, это чрезвычайное событие. Так что оставлю себе. Но тем людям, которые мне помогали и помогают, всегда благодарен. Спасибо тем, кто в меня верил. А особенно тем, кто в меня не верил. Они мне придавали дополнительных сил.









***





– В последнее время вы прилично поседели. Что случилось?





– Работа такая, нервная :). А если серьезно, седина начала проявляться у меня с 14 лет. Во всем гены виноваты.





– Оглядываясь на свою молодость, что бы в ней изменили?





– Попытался бы все-таки договориться с Александром Гончаровым (экс-главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике – Tribuna.com) без войны.





– А себе молодому какие дадите советы?





– Не завязывать рано со штангой. Быть всегда таким, какой ты есть, не обращая внимания ни на что. При как танк :)!





– В 2018 году вы говорили, что пришла эпоха Арямнова.





– Да, именно так. Сейчас, когда с допингом покончено абсолютно точно раз и навсегда, талантливые ребята вытягивают медали. А не, как говорит наш президент, «здоровые дураки».





– Чуйка перед Олимпиадой все еще при вас?





– Конечно. Чувствую, что золотая и неповторимая медаль будет у меня на груди. Only gold! И в 32 года это возможно. Думаю, и в 36 можно будет кого-нибудь боднуть.