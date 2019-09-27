В матче за выход в финал 27 сентября белоруска (14) встречалась с первой ракеткой мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти и выиграла со счетом 7:5; 6:4.





Год назад они также встречались в полуфинале, и тогда Соболенко выиграла - 7:6, 6:4.





А затем стала победительницей этих соревнований, обыграв в финале эстонку Анетт Контавейт в двух сетах с одинаковым счетом 6:3.







