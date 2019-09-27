Илья Полозков: Назначаю встречу в Японии

Дуэт в составе новоиспеченных двукратной чемпионки мира Ольги Силкиной и бронзового планетарного призера Ильи Полозкова замкнул первую пятерку.





— В минувшие два года ты вместе с Анастасией Прокопенко поднимался на пьедестал. В конце прошлого сезона вы привезли из Москвы первый приз. В нынешнем сентябре Настя после официальной программы ЧМ в Будапеште вернулась домой и тут же улетела обратно, чтобы выступить в новом виде — лазер-ране и добиться «золота». Из-за этого она не поехала на Кубок Кремля? — мой первый вопрос Илье Полозкову.





— Нет, по джентльменскому соглашению в Москву отправляются лидеры национального рейтинга. Ольга Силкина пошла по стопам известной землячки Жанны Шубенок и впервые в карьере в Будапеште добилась чемпионских лавров. Мы вместе с Олей и представляли Беларусь на Кубке Кремля. На турнир, кроме нас, получили приглашение 11 элитных дуэтов, а в программе, как всегда, был один вид — смешанная эстафета.





— Организаторы козыряли высоким призовым фондом в 100 тысяч долларов.





— Да, но часть из него ушла на прием команд, переезды, переводы, оплату гостиниц. За первое место полагалось 20 тысяч долларов, но эту сумму нужно разделить на двоих. Кроме того, 30 процентов уходило на налоговый сбор. На выходе первый приз не казался особо внушительным.









— С Прокопенко вы все-таки выступили вместе — на недавнем чемпионате мира и там добыли «бронзу» все в той же смешанной эстафете. Подобная планетарная медаль — вторая в твоей взрослой карьере.





— Здесь тоже принято негласное соглашение, по которому лучшие в личном первенстве стартуют в эстафете. Оля Силкина посчитала, что два «золото» чемпионата вполне достаточно для одного турнира, и отказалась от последнего старта. Я согласился выйти на эстафету.





Мы неплохо начали, но призовой пьедестал засветился только к концу смешанного старта. Поначалу я «брал» уколы, Настя же делала это пополам: «брала и отдавала» почти одинаково, потом вышло наоборот.





Но все равно мы поднялись в плюсе, позже неплохо проплыли, конь чуть отбросил назад, и на кросс со стрельбой выбегали восьмыми. Настя отправила меня на трассу третьим-четвертым.





По ходу с французом Бело, действующим чемпионом мира, обогнали немца. Бело по природе скоростной пятиборец, и он убежал от меня на вторую позицию, а я сохранил третью.





— Просенцова и Силкина выполнили правила отбора на Олимпиаду-2020, Прокопенко — нет. Что если и Анастасия добудет лицензию? Ктоиз трех поедет на Игры в Японию? Известно, что одну страны могут представлять лишь два пятиборца.





— Все будет зависеть от их выступления на чемпионате мира следующего года. Кто поднимется выше в финальном протоколе, тот и поедет в Токио. В силу вступят критерии внутреннего отбора.





— Мужчинам не удалось зацепиться за «проходные» строчки отборочных турниров, позволявших напрямую попасть на Игры. Сейчас мысли связаны с олимпийским рейтингом, по итогам которого пройдет добор до 36 спортсменов, которых допустят к турниру по современному пятиборью.





— Да, я мог это сделать раньше, не ожидая последних подсчетов, но попал в неприятную ситуацию с заменой пистолета. Осенью прошлого года решил взять новую модель. Однако ничего хорошего из этого не вышло. В нескольких крупных стартах стрельба не пошла, и вместо подъема наверх, отбрасывала вниз.





После неудавшихся экспериментов вернулся к старому пистолету, пристрелял — и дело пошло. Вместе с ним возвратились и точность, и позиция на финише, и рейтинг. Уже на «Европе» дела обстояли намного лучше, на «мире» поднялся на седьмую строчку финального протокола. Надеюсь попасть на Игры в Токио.









— Удачные старты помогут пополнить и семейный бюджет...





— Да, не помешает это сделать. Вместе с девушкой снимаем помещение. Кручусь-верчусь, хочу взять ипотеку, чтобы купить квартиру. Надеюсь, что удача не обойдет стороной.