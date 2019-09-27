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Белорус Егор Мещеряков вошел в комиссию спортсменов Международной федерации баскетбола

Егора Мещерякова первым из белорусов по ходатайству национальной федерации включили в руководящие органы Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БФБ.


Мандат комиссии спортсменов выдан на 2019-2023 годы. Генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина отметила, что достигнутая договоренность о белорусском представительстве в структурах FIBA является признанием уровня развития баскетбола в Беларуси, а также успешной реализации совместных с этой международной организацией проектов.

– Для меня это большая честь и ответственность, интересная общественная работа на благо развития баскетбола. Приложу все усилия, чтобы внести свой вклад в деятельность комиссии, – сказал Егор Мещеряков.


По его словам, уже имеющиеся у него идеи и предложения будут предложены к обсуждению, а их реализация поспособствует развитию вида спорта во всех странах мира, включая Беларусь.

Уроженец Минска Егор Мещеряков – баскетболист, игравший на позиции тяжелого форварда, ассистент главного тренера мужской сборной Беларуси, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола. В феврале 2018-го введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона.
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