



Мандат комиссии спортсменов выдан на 2019-2023 годы. Генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина отметила, что достигнутая договоренность о белорусском представительстве в структурах FIBA является признанием уровня развития баскетбола в Беларуси, а также успешной реализации совместных с этой международной организацией проектов.





– Для меня это большая честь и ответственность, интересная общественная работа на благо развития баскетбола. Приложу все усилия, чтобы внести свой вклад в деятельность комиссии, – сказал Егор Мещеряков.









По его словам, уже имеющиеся у него идеи и предложения будут предложены к обсуждению, а их реализация поспособствует развитию вида спорта во всех странах мира, включая Беларусь.





Уроженец Минска Егор Мещеряков – баскетболист, игравший на позиции тяжелого форварда, ассистент главного тренера мужской сборной Беларуси, заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола. В феврале 2018-го введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона.