Гендиректор минского "Динамо" рассказал о зарплатах в клубе

При этом он добавил, что не все игроки минского клуба получают такую высокую по белорусским меркам зарплату.





"Молодым игрокам в возрасте до 20 лет регламент позволяет платить меньше. Именно поэтому у нас есть зарплаты, которые уступают даже тем, которые существуют в чемпионате Беларуси", — признался хоккейный менеджер.







