Гендиректор минского "Динамо" рассказал о зарплатах в клубе
Хоккеистам, которые играют в Континентальной хоккейной лиге, нельзя платить ниже 4800 долларов. Об этом генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал на телеканале ОНТ.
При этом он добавил, что не все игроки минского клуба получают такую высокую по белорусским меркам зарплату.
"Молодым игрокам в возрасте до 20 лет регламент позволяет платить меньше. Именно поэтому у нас есть зарплаты, которые уступают даже тем, которые существуют в чемпионате Беларуси", — признался хоккейный менеджер.
Источник: euroradio.fm
10:02 27/09/2019