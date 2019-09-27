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Юрий Пунтус: если не получится в Жодино, надо, наверное, признаться самому себе, что уже не могу и уйти на пенсию

Экс-рулевой БАТЭ, МТЗ-РИПО, молодежной и национальной сборных Беларуси Юрий Пунтус в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу после назначения на пост главного тренера жодинского "Торпедо" рассказал о ближайших целях.


- Ваше приглашение в Жодино — это расчет не только на следующий сезон, но и на то, что еще реально исправить ситуацию в нынешнем чемпионате?

- Конечно. Я, как и руководство жодинского клуба, об этом мечтаю. Думаю, что четвертое место — достижимая задача. Все-таки, даже при нашем максимализме, места с первого по третье, наверное, уже распределены — все знают между кем, только непонятно пока, в каком порядке финишируют брестское "Динамо", БАТЭ и "Шахтер". А за четвертую позицию, считаю, реально побороться. Все же она может дать шанс попасть в еврокубки. И в этом плане еще раз хочется отметить работу Зеневича, который в экстренном режиме сумел добыть шесть очков. Они могут стать для нас "золотыми".


Вообще же, что касается перспектив "Торпедо"... Проведя в Жодино всего несколько дней, понял, что это клуб, которому просто необходимо делать шаг вперед. Зашел в каждое здание, изучил инфраструктуру — могу заверить: по условиям это один из лучших клубов в высшей лиге. Команде пока не хватает результата, но во всем остальном сделано все необходимое. Как говорится, пора уже замахнуться на Вильяма, нашего, Шекспира.

- Вы очень давно — наверное, со времен МТЗ-РИПО — не работали с командами, которые претендуют на высокие места. Готовы?

- Конечно. Я об этом давно мечтал. Вообще, в любом коллективе мы всегда стремились к максимальным результатам. Но везде были свои нюансы. То, что я увидел в "Торпедо", позволяет ставить высокие задачи. Команда должна не болтаться в середине, а взлететь наверх. Так что да, готов. Сделаю все, чтобы доказать, что еще на многое способен. А если не получится — не побоюсь пафосных слов — надо, наверное, признаться самому себе, что уже не могу и уйти на пенсию заниматься чем-то другим и не мешать молодым.
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