Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Месси рискует на месяц остаться без футбола

Лидер Барселоны Лионель Месси может на месяц выбыть из строя из-за травмы, сообщает El Chiringuito.

По информации медиа, 32-летний капитан каталонской команды получил растяжение приводящей мышцы левого бедра.

Если Месси действительно пропустит такой срок, он не сыграет в матчах чемпионата Испании против Хетафе, Севильи и Эйбара, а также в поединках Лиги чемпионов против Интера и Славии.

24 сентября нападающий впервые после травмы появился в основном составе Барселоны в этом сезоне, но получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru