Месси рискует на месяц остаться без футбола

По информации медиа, 32-летний капитан каталонской команды получил растяжение приводящей мышцы левого бедра.





Если Месси действительно пропустит такой срок, он не сыграет в матчах чемпионата Испании против Хетафе, Севильи и Эйбара, а также в поединках Лиги чемпионов против Интера и Славии.





24 сентября нападающий впервые после травмы появился в основном составе Барселоны в этом сезоне, но получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве.