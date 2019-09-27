Месси рискует на месяц остаться без футбола
Лидер Барселоны Лионель Месси может на месяц выбыть из строя из-за травмы, сообщает El Chiringuito.
По информации медиа, 32-летний капитан каталонской команды получил растяжение приводящей мышцы левого бедра.
Если Месси действительно пропустит такой срок, он не сыграет в матчах чемпионата Испании против Хетафе, Севильи и Эйбара, а также в поединках Лиги чемпионов против Интера и Славии.
24 сентября нападающий впервые после травмы появился в основном составе Барселоны в этом сезоне, но получил повреждение в первом тайме и был заменен в перерыве.
08:48 27/09/2019
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