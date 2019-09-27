БАТЭ впервые за 13 лет может потерять чемпионство

Более 10 тысяч человек заполнили спорткомплекс «Брестский», и перед игрой большинство была уверено в победе «Динамо», борисовские болельщики просто утонули в этом в бело-голубом море, пишет Белсат.





Перед матчем мы спросили болельщиков, кто победит:





«Динамо» Брест! «Динамо», конечно!»





«Я очень надеюсь, я очень уверен, что победит брестское Д«инамо». Дело в том, что с детских лет я хожу на футбол и очень взволнован, что в этом сезоне мы реально можем стать чемпионами Беларуси. Это моя детская мечта!»





«Сейчас идет на подъеме, восемь побед подряд. В БАТЭ тоже, конечно, есть победы, но были и поражения, тем более в первом круге у них на стадионе мы выиграли. И я думаю, мы не дадим им сделать реванш сегодня».









Игра должна была быть сыграна еще в августе, но БАТЭ из-за участия в еврокубках ее перенес. Это борисовской команде не помогло, из еврокубков БАТЭ вылетел еще летом. А теперь рискует впервые с 2006 года потеряет чемпионство. «Динамо» победило в Борисове в первом круге 1: 0, а теперь сыграло 1: 1, получив стратегическое преимущество над противником. Что фаворитом чемпионской гонки становится «Динамо», вынужден признать и один из лидеров пока действующего чемпиона:





«У нас все равно еще есть шансы на чемпионство, но теперь не все зависит от нас, потому что свою игру с «Динамо» мы уже сыграли во втором круге. Если «Динамо» ни одной игры не проиграет, у нас просто не будет шансов. Но мы надеемся, что они потеряют пункты, а мы не будем терять», — говорит защитник БАТЭ Егор Филипенко.





«Динамо» с первых минут пошло в атаку и уже на шестой минуте могло открыть счет.





Олег Веретило, защитник Брестского «Динамо»:





«Я думаю, что всем понравилась игра. Это была самая напряженная игра в сезоне. Хотели выиграть мы и БАТЭ, было очень много борьбы».





Главный тренер БАТЭ Алексей Бага уверен, что в чемпионате еще много игр, чтобы исправить положение, в котором оказался борисовский клуб.





А вот чешский тренер «Динамо» Марцел Личка уверен, что именно его ребята — фавориты чемпионской гонки.









За восемь туров до конца чемпионата «Динамо» опережает БАТЭ и «Шахтер» на 5 пунктов, правда, в двух последних провели на игру меньше. Следующие пики чемпионата — 29 сентября, когда Солигорск играть с минским «Динамо», 27 октября, когда БАТЭ ехдет в Солигорск, и 3 ноября, когда в Бресте ожидают «Шахтера».







