Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Северстали" в серии буллитов
26 сентября хоккеисты минского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у череповецкой "Северстали". Следует отметить, что в Западной конференции хозяева занимают одно из последних мест.
За первый период ни одна из команд не смогла забить ни одной шайбы. Зато во втором их было четыре — по две с каждой стороны. У "зубров" отличились Шейн Принс (28) и Дрю Шор (35). Последняя треть игры снова была безголевой. Таким образом, в основное время победителя определить не удалось — 2:2, передает "Еврорадио".
В овертайме победитель также не определился. Лишь в серии буллитов Ансель Галимов помог "Северстали" выиграть.
21:50 26/09/2019
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