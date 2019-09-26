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Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Северстали" в серии буллитов

26 сентября хоккеисты минского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у череповецкой "Северстали". Следует отметить, что в Западной конференции хозяева занимают одно из последних мест.

За первый период ни одна из команд не смогла забить ни одной шайбы. Зато во втором их было четыре — по две с каждой стороны. У "зубров" отличились Шейн Принс (28) и Дрю Шор (35). Последняя треть игры снова была безголевой. Таким образом, в основное время победителя определить не удалось — 2:2, передает "Еврорадио".

В овертайме победитель также не определился. Лишь в серии буллитов Ансель Галимов помог "Северстали" выиграть.
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