Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Северстали" в серии буллитов

26 сентября хоккеисты минского "Динамо" в рамках чемпионата КХЛ играли в гостях у череповецкой "Северстали". Следует отметить, что в Западной конференции хозяева занимают одно из последних мест.