Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти
Матч в рамках турнира в Ухане состоится 27 сентября и начнется в 11.30.
Белоруска Арина Соболенко (13-й номер рейтинга ВТА) сыграет в полуфинальном матче турнира в Ухане (Китай, призовой фонд — 2 527 250 долларов) 27 сентября, передает pressball.by.
Соперница — первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Начало поединка — в 11.30 по минскому времени.
21:06 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.