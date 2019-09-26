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БАТЭ усилился боснийским защитником

Боян Настич присоединится к борисовчанам в качестве свободного агента.

БАТЭ сообщил о достигнутой договоренности о трансфере боснийского 25-летнего защитника Бояна Настича. По информации Mozzartsport, футболист присоединится к борисовчанам в качестве свободного агента.

«Обращаем внимание, что, в соответствии с регламентирующими документами АБФФ, этот футболист не сможет быть заявленным и, соответственно, не сыграет за «желто-синих» в нынешнем сезоне. Однако руководство нашего клуба, прекрасно понимая необходимость укрепления состава, уже сейчас ведет трансферную кампанию с прицелом на следующий соревновательный год», – говорится в сообщении борисовчан.

После пяти лет выступлений в «Войводине» футболист в августе-2016 на правах свободного агента перебрался в Бельгию и заключил 2-летний контракт с «Генком» . В апреле-2018 Настич продлил соглашение с «Генком», где доиграл до конца года, а затем был отдан в аренду бельгийскому «Остенде». По завершении срока арендного договора вернулся в «Генк». Правда, вскоре клуб и футболист приняли решение о прекращении отношений.


Боян прошел через юношеские и молодежные сборные Сербии (от 17 до 21 года). А в конце 2016-го изъявил желание защищать цвета национальной сборной Боснии и Герцеговины.

Его дебют состоялся 28 мая 2018 года в контрольном поединке с черногорцами. Потом были еще два полных спарринга с турками и испанцами. 11 июня нынешнего года Настич принял участие в выездной отборочной встрече чемпионата Европы-2020 с итальянцами (1:2) – вышел на замену на 72-й минуте.
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