Белорус завоевал серебряную медаль в скоростном восхождении на Эльбрус
Эльбрус — самая высокая горная вершина Европы.
Спортсмены Мозырского нефтеперерабатывающего завода завоевали серебряную медаль в скоростном восхождении на западную вершину самой высокой горы Европы по классу «экстрим», передает tkm.by.
19:33 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.