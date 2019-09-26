Герасимов обыграл полуфиналиста Уимблдона на турнире в Китае
Белорусский теннисист обыграл Джона Изнера.
Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 95 ATP) обыграл на турнире ATP в китайском Ченду американца Джона Изнера (№ 19 ATP) — 6:7, 7:6, 7:6, передает sport.tut.by.
Изнер имел первый посев на турнире. Знаменитый своей мощной подачей американец в 2018 году дошел до полуфинала Уимблдона.
В похожей манере действует и Герасимов. Неудивительно, что за матч ни один из игроков не сделал брейка. В каждом сете судьба партии решалась на тай-брейке. И если в стартовом сете Изнер был сильнее (13:11), то затем Егор дважды брал реванш (7:5 и 7:4).
Отметим, что на двоих соперники сделали за матч 59 эйсов (24 у Герасимова),
В четвертьфинале Герасимова ждет канадец Денис Шаповалов (№ 34 WTA).
18:45 26/09/2019
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