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Герасимов обыграл полуфиналиста Уимблдона на турнире в Китае

Белорусский теннисист обыграл Джона Изнера.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (№ 95 ATP) обыграл на турнире ATP в китайском Ченду американца Джона Изнера (№ 19 ATP) — 6:7, 7:6, 7:6, передает sport.tut.by.

Изнер имел первый посев на турнире. Знаменитый своей мощной подачей американец в 2018 году дошел до полуфинала Уимблдона.

В похожей манере действует и Герасимов. Неудивительно, что за матч ни один из игроков не сделал брейка. В каждом сете судьба партии решалась на тай-брейке. И если в стартовом сете Изнер был сильнее (13:11), то затем Егор дважды брал реванш (7:5 и 7:4).


Отметим, что на двоих соперники сделали за матч 59 эйсов (24 у Герасимова),

В четвертьфинале Герасимова ждет канадец Денис Шаповалов (№ 34 WTA).
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