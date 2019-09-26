Арямнов занял второе место на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов в весовой категории 109 кг выиграл серебро на чемпионате мира в Паттайе.
архивное фото
Тяжелая атлетика
Мужчины
Весовая категория 109 кг
Паттайя, Тайланд
1. Симон Мартиросян (Армения) – 429 кг (199+230)
2. Андрей Арямнов (Беларусь) – 426 кг (198+228)
3. Же Ян (Китай) – 420 кг (197+223)
Источник: tribuna.com
17:07 26/09/2019
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