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Арямнов занял второе место на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов в весовой категории 109 кг выиграл серебро на чемпионате мира в Паттайе.

архивное фото


Тяжелая атлетика

Мужчины

Весовая категория 109 кг

Паттайя, Тайланд

1. Симон Мартиросян (Армения) – 429 кг (199+230)

2. Андрей Арямнов (Беларусь) – 426 кг (198+228)

3. Же Ян (Китай) – 420 кг (197+223)
Источник: tribuna.com
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