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Соболенко продолжает побеждать в Китае: в полуфинале встретится с 1-ой ракеткой мира

Арина Соболенко (14-я ракетка мира) продолжает побеждать на турнире в китайском Ухане.

В четвертьфинале белоруска в трех сетах выиграла у Елены Рыбакиной (50) из Казахстана — 6:3, 1:6, 6:1. Поединок длилася более полутора часов.

Следующая соперница Соболенко — первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Они поборются за выход в финал. 

В прошлом году белоруска выиграла этот турнир.
Источник: euroradio.fm
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