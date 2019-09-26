В четвертьфинале белоруска в трех сетах выиграла у Елены Рыбакиной (50) из Казахстана — 6:3, 1:6, 6:1. Поединок длилася более полутора часов.





Следующая соперница Соболенко — первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Они поборются за выход в финал.





В прошлом году белоруска выиграла этот турнир.