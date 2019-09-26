Соболенко продолжает побеждать в Китае: в полуфинале встретится с 1-ой ракеткой мира
Арина Соболенко (14-я ракетка мира) продолжает побеждать на турнире в китайском Ухане.
В четвертьфинале белоруска в трех сетах выиграла у Елены Рыбакиной (50) из Казахстана — 6:3, 1:6, 6:1. Поединок длилася более полутора часов.
Следующая соперница Соболенко — первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Они поборются за выход в финал.
В прошлом году белоруска выиграла этот турнир.
Источник: euroradio.fm
15:18 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.