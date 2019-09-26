«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.





Однако ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа.





В опубликованных ФИФА результатах указано, что игрок из Никарагуа поставил на 1-е место Месси, на 2-е — нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане, на 3-е — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.





Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич также заявил, что голосовал не за Месси.





Специалист опубликовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса Мохамеду Салаху, Садьо Мане и Вирджилу ван Дейку.





Напомним, ранее сообщалось, что Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.



