Скандал: капитан сборной Никарагуа и тренер Судана заявляют, что не голосовали за Месси. ФИФА опровергает
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, выбирая лучшего игрока сезона The Best-2019.
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«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.
Однако ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа.
В опубликованных ФИФА результатах указано, что игрок из Никарагуа поставил на 1-е место Месси, на 2-е — нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане, на 3-е — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич также заявил, что голосовал не за Месси.
Специалист опубликовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса Мохамеду Салаху, Садьо Мане и Вирджилу ван Дейку.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Источник: tribuna.com
14:29 26/09/2019
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