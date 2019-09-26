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Скандал: капитан сборной Никарагуа и тренер Судана заявляют, что не голосовали за Месси. ФИФА опровергает

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, выбирая лучшего игрока сезона The Best-2019.
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«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.

Однако ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа.

В опубликованных ФИФА результатах указано, что игрок из Никарагуа поставил на 1-е место Месси, на 2-е — нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане, на 3-е — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич также заявил, что голосовал не за Месси. 

Специалист опубликовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса Мохамеду Салаху, Садьо Мане и Вирджилу ван Дейку.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
Источник: tribuna.com
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