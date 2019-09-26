По информации «КП» , накануне Ромашов один приехал в свой загородный дом, чтобы закрыть дачный сезон - собрать остатки урожая в саду и на огороде. По предварительной версии, мужчина скончался от сердечного приступа.





Андрею Михайловичу было 62 года.





Известно, что до адвокатуры Андрей Ромашов много лет проработал в милиции. В 90-х он возглавлял РУБОП (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью) ЮЗАО ГУВД Москвы. Уволился из милиции в звании полковника и занялся адвокатской деятельностью.









- С Андреем Михайловичем мы познакомились меньше года назад, - рассказал «Комсомольской Правде» адвокат Игорь Бушманов, который в том же судебном процессе представлял интересы другого футболиста Павла Мамаева. – Это было очень яркое впечатление. Это первый случай за последние годы, когда я встретил настолько мощного профессионала. Андрей Михайлович - адвокат-уникум с точки зрения профессионализма, Адвокат с большой буквы. Настоящий пахарь. При этом - с очень редкими человеческими качествами. Мощь. Глыба. Таким бы профессионалам передавать опыт более молодым коллегам! Не верится, что его больше нет. Скорблю. Соболезную родным и близким Андрея Михайловича.





- На здоровье он никогда не жаловался, - говорит адвокат Вячеслав Барик, защитник Кирилла Кокорина. - Никаких предпосылок не было, каких-то диагнозов Андрею Михайловичу никто не ставил. Но это, наверное, потому что он к врачам и не обращался. Всегда собранный, сконцентрированный. Для нас всех его смерть стала неожиданностью.