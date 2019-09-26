Боец ММА скончалась от болезни мозга





Спортсменке было 32 года, у нее осталось двое детей, сообщает The Sun.





Коллинз в своей карьере провела 12 боев. Последний поединок девушка по прозвищу "Красный дракон" провела в июне 2018 года.





Спортсменка выступала в сериях Bellator, RFA, LFA и Invicta. В 12 поединках она одержала 7 побед и 5 поражений.