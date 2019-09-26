Боец ММА скончалась от болезни мозга
Боец смешанных единоборств Кэти Коллинз скончалась в результате инсульта. Причиной приступа стала аневризма головного мозга.
Спортсменке было 32 года, у нее осталось двое детей, сообщает The Sun.
Коллинз в своей карьере провела 12 боев. Последний поединок девушка по прозвищу "Красный дракон" провела в июне 2018 года.
Спортсменка выступала в сериях Bellator, RFA, LFA и Invicta. В 12 поединках она одержала 7 побед и 5 поражений.
11:46 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.