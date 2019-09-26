Зайцев о Капском: Если не будет увековечения памяти в Борисове, то я найду способ
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал об увековечении памяти Анатолия Капского.
– Инициатива минуты молчания шла от БАТЭ, а мы ее горячо поддержали. Мы также поддерживаем и увековечивание памяти Анатолия Анатольевича – мне немного не понятны эти странные загвоздки [с памятником и названием стадиона]. Анатолий Анатольевич сделал белорусский футбол. И мы пытаемся продолжать ту волну, которую он поднял. Если не будет увековечения памяти в Борисове или где-то еще, мы подхватим. Я обязательно найду способ это сделать. Либо новый стадион назовем его именем, либо одну из трибун, либо еще что-то.
– В Бресте могут не понять…
– Могут, но это мои деньги и мой стадион. Могут не понять некоторые наши болельщики, болельщики БАТЭ. Это их дело. Но я думаю, что большинство людей отнесется с пониманием, – сказал Зайцев.
09:45 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.