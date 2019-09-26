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Зайцев о Капском: Если не будет увековечения памяти в Борисове, то я найду способ

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал об увековечении памяти Анатолия Капского.

– Инициатива минуты молчания шла от БАТЭ, а мы ее горячо поддержали. Мы также поддерживаем и увековечивание памяти Анатолия Анатольевича – мне немного не понятны эти странные загвоздки [с памятником и названием стадиона]. Анатолий Анатольевич сделал белорусский футбол. И мы пытаемся продолжать ту волну, которую он поднял. Если не будет увековечения памяти в Борисове или где-то еще, мы подхватим. Я обязательно найду способ это сделать. Либо новый стадион назовем его именем, либо одну из трибун, либо еще что-то.

– В Бресте могут не понять…

– Могут, но это мои деньги и мой стадион. Могут не понять некоторые наши болельщики, болельщики БАТЭ. Это их дело. Но я думаю, что большинство людей отнесется с пониманием, – сказал Зайцев.
Tribuna
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