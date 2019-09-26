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Владимир Волчков: «Тучи надо мной сгущаются»

Заместитель председателя Белорусской теннисной федерации Владимир Волчков сообщил, что его высказывания часто задевают людей при власти.



«Скоро, чувствую, у меня будет больше свободного времени [для YouTube]. Мои суждения часто задевают людей при власти и так далее. Тучи надо мной сгущаются, но, надеюсь, еще буду полезен белорусскому теннису», – сказал Волчков.
Tribuna
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