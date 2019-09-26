Владимир Волчков: «Тучи надо мной сгущаются»
Заместитель председателя Белорусской теннисной федерации Владимир Волчков сообщил, что его высказывания часто задевают людей при власти.
«Скоро, чувствую, у меня будет больше свободного времени [для YouTube]. Мои суждения часто задевают людей при власти и так далее. Тучи надо мной сгущаются, но, надеюсь, еще буду полезен белорусскому теннису», – сказал Волчков.
09:41 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.