В каких-то моментах мы были сильнее БАТЭ, в каких-то Борисов хорошо выглядел. Считаю, счет по игре. Довольно-таки равный матч. Так сложилось, что сыграли 1:1 — и все продолжается. Сегодняшняя игра — не конец света.





Будем разбирать игру, чего не хватило. Но в принипе, "Шахтер" потерял очки, и все остались при своих. Мы же не за фантики играем, боремся за чемпионство. Каждый должен себя в первую очередь отдавать команде, а потом только думать о себе.





Принципиальный матч? Ну, после тех слов в Киеве много воды утекло.... Всегда приятно играть против таких команд, как БАТЭ. Потому что Борисов сегодня показал, что они уже сто лет чемпионы в Беларуси. И на самом деле очень хорошая команда. И не зря они в Лиге чемпионов, Лиге Европы выступают... Это очень ощущается.



