«Динамо» Брест – БАТЭ. Перед матчем прошла минута молчания в память об Анатолии Капском
Перед матчем чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ прошла минута молчания в память об умершем в прошлом году председателе борисовчан Анатолии Капском.
Напомним, Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года после продолжительной болезни.
21:08 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».