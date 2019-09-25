Соболенко победила в Ухане 8-ую ракетку мира и вышла в четвертьфинал





Ранее в сезоне 2019 года Арина не побеждала никого из топ-10, хотя соперничала с Петрой Квитовой, Ангеликой Кербер, Эшли Барти и дважды с той самой Бертенс.





Арине Соболенко (14 WTA) потребовалось всего 23 минуты на то, чтобы закрыть первую партию. В ней Кики Бертенс (8 WTA) досталось всего четыре очка на подачах Арины: два за счет двойных ошибок Арины и еще два в розыгрышах.





Два первых гейма на подаче Арина взяла «под ноль». В первом гейме на приеме она на втором брейк-пойнте пошла к сетке и заставила соперницу промахнуться. Второй брейк белоруска оформила в шестом гейме, когда в конце игрового отрезка догнала укороченный мяч и здорово исполнила свечу. Соболенко выиграла первый сет со счетом 6:1.





Второй сет Арина начала с брейка и в четвертом гейме отыграла два брейк-пойнта — 3:1. В пятом гейме Соболенко реализовала двойной брейк-пойнт после двойной ошибки Бертенс, а в восьмом — ошиблась на матчболе и позволила Кики сделать обратный брейк.









При счете 5:4 на двойном брейк-пойнте у Бертенс Соболенко допустила двойную ошибку. Далее голландка подала «под ноль» и впервые во встрече захватила лидерство. Вскоре дело дошло до тай-брейка, в котором Арина добралась до матчбола при счете 6:5, однако Кики выходом к сетке после подачи нейтрализовала его.





На третьем матчболе Арина сделала двойную ошибку. На четвертом матчболе Арина приняла в сетку. Затем Соболенко отыграла сетбол подачей на вылет. На пятом матчболе у Арины Бертенс пробила в сетку в розыгрыше.





Итог поединка, который длился 1 час и 29 минут, — 6:1, 7:6 (11:9) в пользу Арины. Соболенко впервые в карьере обыграла Бертенс, которая ранее четыре раза брала верх над белоруской.





На старте турнира в Ухане Арина Соболенко одолела нашу Александру Саснович (51 WTA) — 6:1, 6:2, а также американку Даниэль Коллинз (33 WTA) — 6:1, 6:0.





В четвертьфинале Арина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (50 WTA), которая на предыдущих стадиях соревнований была сильнее квалифаера и лаки-лузера и прошла Симону Халеп (6 WTA) из-за отказа румынки от борьбы еще в первом сете.









Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Ухане стала именно Арина Соболенко. Титул здесь стал для нее первым на турнирах категории «Премьер 5».





На пути к нему Арина обыграла испанку Карлу Саурес-Наварро, украинку Элину Свитолину, американку Софью Кенин, словачку Доминику Цибулкову, австралийку Эшли Барти и эстонку Анетт Контавейт.





Помимо титула, Арина защищает в Ухане 900 очков и место в рейтинге.