Поединок очень ждут и болельщики, которые раскупили все билеты, и клубы.





Интерес к игре брестчане подогревают промо-роликами. Очень необычными промо-роликами. Герои первого видео – Александр Нойок и девушка, которая застала его за странным занятием.













Действующие лица второго промо – звери, которые заседают в кабинете с портретом Александра Лукашенко и обсуждают поездку на матч в Брест.













Как вам?