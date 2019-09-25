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Перед матчем с БАТЭ "Динамо" Брест разрывает безумными роликами

Сегодня «Динамо» Брест и БАТЭ сыграют матч, который может сильно повлиять на расклады в чемпионской гонке.

Поединок очень ждут и болельщики, которые раскупили все билеты, и клубы. 

Интерес к игре брестчане подогревают промо-роликами. Очень необычными промо-роликами. Герои первого видео – Александр Нойок и девушка, которая застала его за странным занятием.



Действующие лица второго промо – звери, которые заседают в кабинете с портретом Александра Лукашенко и обсуждают поездку на матч в Брест.



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Источник: tribuna.com
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