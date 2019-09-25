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УЕФА создал Лигу конференций. 3-й еврокубок стартует в 2021 году

УЕФА официально объявил о введении 3-го по значимости европейского клубного соревнования.



Турнир будет носить название Лига конференций и стартует с 2021 года. 

Сообщается, что Лига позволит большему количеству европейских клубов принять участие в матчах на международной арене. 
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