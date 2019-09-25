УЕФА создал Лигу конференций. 3-й еврокубок стартует в 2021 году
УЕФА официально объявил о введении 3-го по значимости европейского клубного соревнования.
Турнир будет носить название Лига конференций и стартует с 2021 года.
Сообщается, что Лига позволит большему количеству европейских клубов принять участие в матчах на международной арене.
09:34 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».