На ЧМ по легкой атлетике в Дохе могут отменить женский марафон и мужскую ходьбу на 50 км из-за жары
Женский марафонский забег и мужская ходьба на 50 км на чемпионате мира в Дохе, возможно, не состоятся.
Соревнования находятся под угрозой отмены из-за сильной жары.
Женский марафон должен пройти 27 сентября, соревнования по ходьбе у мужчин – 28-го. В эти дни температура в столице Катара достигнет +38 градусов по Цельсию.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) примет решение об отмене или проведении соревнований за час до их начала.
09:20 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».