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На ЧМ по легкой атлетике в Дохе могут отменить женский марафон и мужскую ходьбу на 50 км из-за жары

Женский марафонский забег и мужская ходьба на 50 км на чемпионате мира в Дохе, возможно, не состоятся.

Соревнования находятся под угрозой отмены из-за сильной жары.

Женский марафон должен пройти 27 сентября, соревнования по ходьбе у мужчин – 28-го. В эти дни температура в столице Катара достигнет +38 градусов по Цельсию.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) примет решение об отмене или проведении соревнований за час до их начала.
Tribuna
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