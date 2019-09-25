Алексей Калюжный: натурализация? Каждый паспорт режет мне сердце





"Как тренер, я понимаю. Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду", — сказал Калюжный в эфире "Беларусь 5".



