Владимир Базанов: мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА
Глава БФФ Владимир Базанов прокомментировал решение УЕФА доверить Беларуси проведение чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.
"Мы искренне рады вновь получить право на проведение континентального турнира. Предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше — и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА и порадовать отечественных болельщиков матчами экстра-класса. А потому уверены, что право на проведения финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года очередной правильный шаг республики в намеченном направлении", — цитирует Базанова abff.by.
08:46 25/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».