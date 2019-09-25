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Владимир Базанов: мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА

Глава БФФ Владимир Базанов прокомментировал решение УЕФА доверить Беларуси проведение чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.



"Мы искренне рады вновь получить право на проведение континентального турнира. Предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше — и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА и порадовать отечественных болельщиков матчами экстра-класса. А потому уверены, что право на проведения финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года очередной правильный шаг республики в намеченном направлении", — цитирует Базанова abff.by.
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