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Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года

Футбольный Суперкубок Европы 2021 года пройдет в Белфасте. Напомним, что на его проведение претендовал Минск.

Неделю назад проведение Суперкубка в Минске обсуждали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент УЕФА Алесандер Чеферин. Правда, речь шла о 2022 годе, а не 2021-м.

— Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента. Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз европейских футбольных ассоциаций в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента, — сказал Лукашенко.

Это была вторая попытка федерации футбола Беларуси заполучить право на проведение матча с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Несмотря на две неудачи, федерация намерена подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах.

Отметим, что Белфаст подавался четыре раза.
Источник: SPORT.TUT.BY
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