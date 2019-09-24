Минску не дали Суперкубок Европы 2021 года
Футбольный Суперкубок Европы 2021 года пройдет в Белфасте. Напомним, что на его проведение претендовал Минск.
Неделю назад проведение Суперкубка в Минске обсуждали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент УЕФА Алесандер Чеферин. Правда, речь шла о 2022 годе, а не 2021-м.
— Мы сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента. Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому если Союз европейских футбольных ассоциаций в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента, — сказал Лукашенко.
Это была вторая попытка федерации футбола Беларуси заполучить право на проведение матча с участием победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Несмотря на две неудачи, федерация намерена подать заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 и 2023 годах.
Отметим, что Белфаст подавался четыре раза.
Источник: SPORT.TUT.BY
20:44 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».