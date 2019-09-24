Заслуженного тренера России обвинили в изнасиловании подростка

Правоохранители уже обыскали квартиру тренера, изъяв ноутбук, смартфон, две флешки, тетрадь с записями и фаллоимитатор. Виктора П. задержали 23 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Отмечается, что П. работает тренером 27 лет. За это время он стал мастером-международником, имеет награды, является помощником депутата и почетным членом партии ЛДПР.





Виктору П. 67 лет, он заслуженный тренер боевых искусств России, мастер боевого самбо и обладатель седьмого дана черного пояса по каратэ ДзюКАдо. Сам П. родом из Вологодской области, а в Светогорске обосновался после 20 лет службы в вооружённых силах. В его биографии – школа прапорщиков и экстернат Высшего Военно-командного училища ВВ МВД СССР имени Кирова. Он принимал участие в обеспечении безопасности Олимпиады-80 Москве, в составе специальных подразделений ВВ МВД СССР.