Мамаеву предложили поднимать крымский футбол
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказал свое мнение о том, что Павел Мамаев может перейти в один из клубов местного чемпионата.
Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров». Предполагается, что полузащитник может заключить контракт с любым крымским клубом.
Сделать это футболист может до 26 сентября.
По мнению президента Крымского футбольного союза, Павел Мамаев искупил свою вину и может возвращаться в спорт. Тем более, что полузащитника многие ждут в своей команде.
Однако футболист вряд ли сам согласится перейти в крымский клуб. Ведь зарплаты игроков небольшие. В среднем они получают по 20-40 тысяч рублей, что, вероятно, не устроит футболиста.
Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
20:27 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».