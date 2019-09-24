Мамаеву предложили поднимать крымский футбол

Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров». Предполагается, что полузащитник может заключить контракт с любым крымским клубом.





Сделать это футболист может до 26 сентября.





По мнению президента Крымского футбольного союза, Павел Мамаев искупил свою вину и может возвращаться в спорт. Тем более, что полузащитника многие ждут в своей команде.





Однако футболист вряд ли сам согласится перейти в крымский клуб. Ведь зарплаты игроков небольшие. В среднем они получают по 20-40 тысяч рублей, что, вероятно, не устроит футболиста.





Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.