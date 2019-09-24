Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Мамаеву предложили поднимать крымский футбол

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха высказал свое мнение о том, что Павел Мамаев может перейти в один из клубов местного чемпионата.

Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров». Предполагается, что полузащитник может заключить контракт с любым крымским клубом.

Сделать это футболист может до 26 сентября.

По мнению президента Крымского футбольного союза, Павел Мамаев искупил свою вину и может возвращаться в спорт. Тем более, что полузащитника многие ждут в своей команде.

Однако футболист вряд ли сам согласится перейти в крымский клуб. Ведь зарплаты игроков небольшие. В среднем они получают по 20-40 тысяч рублей, что, вероятно, не устроит футболиста.

Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru