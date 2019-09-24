Белорусские паралимпийцы завоевали десять медалей на ЧМ по плаванию в Лондоне
Лидер команды Игорь Бокий завоевал шесть золотых наград и одну бронзовую.
Белорусские паралимпийцы взяли десять медалей на чемпионате мира по плаванию в Лондоне, передает pressball.by.
Лидер команды Игорь Бокий (класс S-13) завоевал шесть золотых наград и одну бронзовую. Также на пьедестал поднимались Дмитрий Солей (класс S-12) (1-е место на стометровке баттерфляем и 3-е место на дистанции 50 метров вольным стилем) и Владимир Изотов (класс 12) (2-е место на стометровке брассом).
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18:28 24/09/2019
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