Белорусские паралимпийцы взяли десять медалей на чемпионате мира по плаванию в Лондоне, передает pressball.by





Лидер команды Игорь Бокий (класс S-13) завоевал шесть золотых наград и одну бронзовую. Также на пьедестал поднимались Дмитрий Солей (класс S-12) (1-е место на стометровке баттерфляем и 3-е место на дистанции 50 метров вольным стилем) и Владимир Изотов (класс 12) (2-е место на стометровке брассом).









Егор Щелканов, Анастасия Зудилова, Максим Вашкевич, Григорий Зудилов, Владимир Сотников, Наталия Шавель в число призеров не попали, но выполнили нормативы лицензий "А". Алексей Талай установил новый мировой рекорд в классе SB-1.