Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Папа отстрелялся и передал эстафету дочери: болели за Сергея Мартынова, теперь - за Марию Мартынову

Белоруска Мария Мартынова, которая является дочерью прославленного стрелка Сергея Мартынова, завоевала серебряную медаль в стрельбе из трех положений на чемпионате Европы в Болонье. Вместе с наградой спортсменке досталась путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио.


Мартынова выбила 456,9 очка, отстав от победившей швейцарки Нины Кристен на 3,7 балла. Третьей стала норвежка Йенни Стене.

Сергей Мартынов - Чемпион Игр XXX Олимпиады 2012 г. (Лондон) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Бронзовый призёр Игр XXVII Олимпиады 2000 г. (Сидней) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Бронзовый призёр Игр XXVIII Олимпиады 2004 г. (Афины) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.


Чемпион мира 1990 г. (Москва) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа в командном зачёте.

Чемпион мира 2006 г. (Загреб) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Чемпион мира 2010 г. (Мюнхен) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Бронзовый призёр I Европейских игр 2015 г. (Баку) в стрельбе из винтовки на 50 м в положении лежа.

Ну а у Марии главные награды,  будем надеяться, впереди. 
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru