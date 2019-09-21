Oops! Аргентинский клуб после назначения Марадоны проиграл 2-й матч подряд
«Химнасия Ла-Плата» в 7-м туре чемпионата Аргентины уступила «Тальересу» (1:2).
Это второе поражение клуба подряд под руководством нового главного тренера Диего Марадоны, который возглавил «Химнасию» в начале сентября.
Клуб из Ла-Платы с 1 очком по-прежнему замыкает таблицу.
Напомним, Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».
Источник: tribuna.com
15:57 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».