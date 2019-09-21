Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Oops! Аргентинский клуб после назначения Марадоны проиграл 2-й матч подряд

«Химнасия Ла-Плата» в 7-м туре чемпионата Аргентины уступила «Тальересу» (1:2).

Это второе поражение клуба подряд под руководством нового главного тренера Диего Марадоны, который возглавил «Химнасию» в начале сентября.

Клуб из Ла-Платы с 1 очком по-прежнему замыкает таблицу.

Напомним, Марадона является почетным президентом брестского «Динамо».
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru