Кого мы потеряли: Дарья Блашко с огромным отрывом выиграла гонку преследования на чемпионате Украины
Бывшая белорусская, а ныне украинская биатлонистка Дарья Блашко стала победительницей гонки преследования на чемпионате Украины по летнему биатлону, который проходит в Чернигове.
Спортсменка ни разу не ошиблась на четырех огневых рубежах и пришла к финишу с огромным отрывом от ближайшей преследовательницы Анастасии Меркушиной.
Отставание Меркушиной составило 2 минуты 36,5 секунды. Третье место в активе Анастасии Рассказовой, которая проиграла Блашко свыше пяти минут.
В воскресенье, 20 сентября, Блашко победила и в спринте, пишет pressball.by
15:30 24/09/2019
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