Спортсменка ни разу не ошиблась на четырех огневых рубежах и пришла к финишу с огромным отрывом от ближайшей преследовательницы Анастасии Меркушиной.





Отставание Меркушиной составило 2 минуты 36,5 секунды. Третье место в активе Анастасии Рассказовой, которая проиграла Блашко свыше пяти минут.





В воскресенье, 20 сентября, Блашко победила и в спринте, пишет pressball.by











