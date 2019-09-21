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Кого мы потеряли: Дарья Блашко с огромным отрывом выиграла гонку преследования на чемпионате Украины

Бывшая белорусская, а ныне украинская биатлонистка Дарья Блашко стала победительницей гонки преследования на чемпионате Украины по летнему биатлону, который проходит в Чернигове.

Спортсменка ни разу не ошиблась на четырех огневых рубежах и пришла к финишу с огромным отрывом от ближайшей преследовательницы Анастасии Меркушиной.

Отставание Меркушиной составило 2 минуты 36,5 секунды. Третье место в активе Анастасии Рассказовой, которая проиграла Блашко свыше пяти минут.

В воскресенье, 20 сентября, Блашко победила и в спринте, пишет pressball.by
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