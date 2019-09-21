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Валерий Исаев: В одном предложении Личка раскрыл секрет целой нации

Агент Валерий Исаев отреагировал на слова главного тренера брестского "Динамо" Марцела Лички о белорусском менталитете.

"Марцел — респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации. И разницы нет — футболист, агент, журналист, дворник или служащий. У каждого свой кусочек комфорта. У одного — теплое место пожизненно, у второго — кредит на старую машину и квартиру, у третьего — абы не было войны, а четвертому вообще все ###", — написал Исаев в Facebook.
Источник: pressball.by
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