Валерий Исаев: В одном предложении Личка раскрыл секрет целой нации

"Марцел — респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации. И разницы нет — футболист, агент, журналист, дворник или служащий. У каждого свой кусочек комфорта. У одного — теплое место пожизненно, у второго — кредит на старую машину и квартиру, у третьего — абы не было войны, а четвертому вообще все ###", — написал Исаев в Facebook.











