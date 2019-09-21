Валерий Исаев: В одном предложении Личка раскрыл секрет целой нации
Агент Валерий Исаев отреагировал на слова главного тренера брестского "Динамо" Марцела Лички о белорусском менталитете.
"Марцел — респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации. И разницы нет — футболист, агент, журналист, дворник или служащий. У каждого свой кусочек комфорта. У одного — теплое место пожизненно, у второго — кредит на старую машину и квартиру, у третьего — абы не было войны, а четвертому вообще все ###", — написал Исаев в Facebook.
Источник: pressball.by
15:10 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».