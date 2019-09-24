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В восстановлении отказано: Россия снова пропустит ЧМ по легкой атлетике

Сборная России пропустит второй подряд чемпионат мира по легкой атлетике. 23 сентября исполком Всемирной легкоатлетической федерации (IAAF) продлил запрет на участие российских атлетов в соревнованиях в связи с допинговым скандалом

Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована еще в ноябре 2015 года, после того как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выявило доказательства широкомасштабного применения допинга российскими атлетами. 

Российская сборная по легкой атлетике пропустила Олимпийские игры 2016 года и чемпионат мира 2017 года. К соревнованиям допускали под нейтральным флагом только отдельных российских атлетов, которые смогли доказать, что не употребляли допинг.

Дисквалификация продлена на фоне сообщений о том, что российские спортсмены – не только легкоатлеты, но и представители других видов спорта – могут быть отстранены от выступлений на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.


Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в подделке данных о допинг-пробах перед их передачей в ВАДА. Сообщается, что с базы была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Если это подтвердится, деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет прекращена, а россияне не смогут выступить на Олимпиаде 2020 году в Токио.

Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели на то, чтобы объяснить возможные фальсификации.
Источник: krymr.com
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