Михаил Мархель выбрал Лионеля Месси при голосовании за лучшего игрока года, Александр Мартынович — Вирджила ван Дейка

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поставил на первое место Лионеля Месси при голосовании за обладателя награды The Best лучшему игроку года по версии ФИФА.