Михаил Мархель выбрал Лионеля Месси при голосовании за лучшего игрока года, Александр Мартынович — Вирджила ван Дейка
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поставил на первое место Лионеля Месси при голосовании за обладателя награды The Best лучшему игроку года по версии ФИФА.
Второе место специалист отдал Вирджилу ван Дейку, третье — Криштиану Роналду. Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович отдал свой голос за ван Дейка. На второе место белорусский защитник поставил Эдена Азара, на третье — Месси.
Награду в итоге получил форвард "Барселоны".
09:53 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».