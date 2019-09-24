Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В футболе может появиться новое правило

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил ввести в футбольные правила краткосрочную замену. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Inside World Football.


По информации издания, правило будет действовать в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста. В течение десяти минут его должны будут обследовать, а затем решить, в состоянии ли он продолжить игру. Пока медики будут осматривать игрока, его команда получит право на замену.

Отмечается, что подобное правило применяется в американском футболе и регби. При этом в футболе оно начнет действовать не раньше лета 2020 года. Вопрос будет рассмотрен на заседании IFAB, которое пройдет в Шотландии в марте следующего года.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...
Уладзiмiр Някляеў
Предатели!
Игорь Драко
17 сентября: день, когда Беларуси стало больше


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru