ФИФА назвала лучшего футболиста года
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола. Об этом сообщается в Twitter ФИФА.
Соперниками Месси в номинации также были форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
32-летний Месси играет за «Барселону» всю свою карьеру. В чемпионате Испании в прошлом году он забил 36 голов в 34 играх и в рекордный 6-й разполучил «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру Европы.
Теперь в шестой раз Месси признан и лучшим игроком года по версии ФИФА: он получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах, пишет sport.tut.by.
08:10 24/09/2019
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