ФИФА назвала лучшего футболиста года





Соперниками Месси в номинации также были форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.









32-летний Месси играет за «Барселону» всю свою карьеру. В чемпионате Испании в прошлом году он забил 36 голов в 34 играх и в рекордный 6-й разполучил «Золотую бутсу», которая вручается лучшему бомбардиру Европы.





Теперь в шестой раз Месси признан и лучшим игроком года по версии ФИФА: он получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах, пишет sport.tut.by



