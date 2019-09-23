ФИФА выбрала лучший гол года





Он забил в матче внутреннего первенства против «Ференцвароша».





Жори в борьбе за эту награду опередил Лионеля Месси («Барселона») и Хуана Кинтеро («Ривер Плейт»).





В прошлый раз Премию Пушкаша выиграл лидер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах.