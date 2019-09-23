ФИФА выбрала лучший гол года
Во время гала-вечера церемонии ФИФА The Best-2019 был выбран лучший мяч по итогам 2019 года. Автору супергола вручается приз Пушкаша.
Победителем стал футболист венгерского «Дебрецена» Даниэль Жори, пишет "Наша Нива".
Он забил в матче внутреннего первенства против «Ференцвароша».
Жори в борьбе за эту награду опередил Лионеля Месси («Барселона») и Хуана Кинтеро («Ривер Плейт»).
В прошлый раз Премию Пушкаша выиграл лидер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах.
20:53 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».