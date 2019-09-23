Минское «Динамо» разгромило финский «Йокерит»
Кто только во время предсезонной подготовки не критиковал столичное хоккейное «Динамо»! Но, по правде говоря, было за что. «Зубры» выдали ужасную серию поражений, которая едва не достигла двузначной цифры, передает "Белсат".
Прогуляли «бело-голубые» и на самом старте в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, однако затем прорвало. В очередном туре «Динамо» нокаутировало финский «Йокерит», и уместно было вспомнить знаменитую песню группы «Чайф»: «Какая боль, какая боль…»
При поддержке почти битком забитой «Минск-Арены» «Динамо» устроило довольно неожиданный разгром приезжей команды с крупным счетом 5:0.
Артем Демков, нападающий ХК «Динамо» (Минск):
«Это наш план на игру, тренер сказал, что мы очень хорошо отыграли первый период, были голевые моменты, выглядели лучше соперника. В третьем периоде уже реализовали свои моменты».
Хоккеисты с начала игры были заряжены на большие скорости, имели возможности счет открыть, однако на перерыв команды ушли со стартовыми нулями на табло. Следующая 20-минутка уже почти расставила все точки над «І», когда «зубры» усилиями Готовца, Пулккинена и Андрея Костицына сделали счет 3:0.
Крейг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):
«Я знаю Лаури на уровне сборных, на международном уровне, знаю его команды, которые в принципе выглядят одинаково: с хорошим опытом, хорошо натренированы, поэтому мы знали, что ждет нас в этом поединке. Я знал, что «Динамо» нужно быть очень терпеливым и дисциплинированным, чтобы добиться положительного результата. Я думаю, мы это доказали, хоккеисты играли с большим желанием на протяжении всех 60 минут. Также отмечу наши действия в большинстве, они мне очень понравились».
Дмитрий Суханович/МВ belsat.eu
21:57 23/09/2019
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