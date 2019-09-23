Минское «Динамо» разгромило финский «Йокерит»

Прогуляли «бело-голубые» и на самом старте в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги, однако затем прорвало. В очередном туре «Динамо» нокаутировало финский «Йокерит», и уместно было вспомнить знаменитую песню группы «Чайф»: «Какая боль, какая боль…»





При поддержке почти битком забитой «Минск-Арены» «Динамо» устроило довольно неожиданный разгром приезжей команды с крупным счетом 5:0.





Артем Демков, нападающий ХК «Динамо» (Минск):





«Это наш план на игру, тренер сказал, что мы очень хорошо отыграли первый период, были голевые моменты, выглядели лучше соперника. В третьем периоде уже реализовали свои моменты».









Хоккеисты с начала игры были заряжены на большие скорости, имели возможности счет открыть, однако на перерыв команды ушли со стартовыми нулями на табло. Следующая 20-минутка уже почти расставила все точки над «І», когда «зубры» усилиями Готовца, Пулккинена и Андрея Костицына сделали счет 3:0.





Крейг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):





«Я знаю Лаури на уровне сборных, на международном уровне, знаю его команды, которые в принципе выглядят одинаково: с хорошим опытом, хорошо натренированы, поэтому мы знали, что ждет нас в этом поединке. Я знал, что «Динамо» нужно быть очень терпеливым и дисциплинированным, чтобы добиться положительного результата. Я думаю, мы это доказали, хоккеисты играли с большим желанием на протяжении всех 60 минут. Также отмечу наши действия в большинстве, они мне очень понравились».







