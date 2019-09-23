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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Ухане

В матче 1/16 финала белоруска разгромила американку Даниэль Коллинз.

Белоруска Арина Соболенко (13-й номер рейтинга ВТА) вышла в 1/8 финала турнира в Ухане (Китай, призовой фонд — 2 527 250 долларов).

В матче 1/16 финала наша соотечественница разгромила американку Даниэль Коллинз (35 ВТА) — 6:1, 6:0, передает pressball.by.
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