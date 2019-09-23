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С "Белшиной" расстался. Юрий Пунтус стал главным тренером "Торпедо"-БелАЗ

Главный тренер Юрий Пунтус и бобруйская "Белшина" расстались по обоюдному согласию.

Как стало известно Pressball.by, 24 сентября 58-летний специалист будет представлен в качестве главного тренера жодинского "Торпедо"-БелАЗа.

После 22 туров "Торпедо"-БелАЗ занимает 5-е место в высшей лиге, имея в активе 38 баллов. "Белшина" лидирует в чемпионате первой лиги — у бобруйчан 46 очков (столько же у "Смолевичей") и игра в запасе.

До "Белшины" Юрий Иосифович работал в "Славии" (2014-17), "Смолевичах" (2011-13), брестском "Динамо" (2009-11), МТЗ-РИПО (2007-09, 2004-06), национальной (2006-07) и молодежной (1999-05) сборных Беларуси, а также БАТЭ (1996-04) и "Рыбаке" (1995).
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