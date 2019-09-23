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Завтра исполком УЕФА решит, достанется ли Беларуси Суперкубок 2021 года

Во вторник, 24 сентября, исполком УЕФА решит, где пройдут финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах, финал Лиги Европы 2021 года, матч за Суперкубок 2021 года, финальная стадия футзального Евро-2022, финальные стадии юношеских турниров 2021 и 2022 годов, а также будет утвержден регламент стыковых матчей и жеребьевки финальной стадии Евро-2020.

Напомним, что Беларусь является одним из претендентов на проведение матча за Суперкубок-2021.
Источник: tribuna.com
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