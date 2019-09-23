Завтра исполком УЕФА решит, достанется ли Беларуси Суперкубок 2021 года

Во вторник, 24 сентября, исполком УЕФА решит, где пройдут финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах, финал Лиги Европы 2021 года, матч за Суперкубок 2021 года, финальная стадия футзального Евро-2022, финальные стадии юношеских турниров 2021 и 2022 годов, а также будет утвержден регламент стыковых матчей и жеребьевки финальной стадии Евро-2020.