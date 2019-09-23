Завтра исполком УЕФА решит, достанется ли Беларуси Суперкубок 2021 года
Во вторник, 24 сентября, исполком УЕФА решит, где пройдут финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах, финал Лиги Европы 2021 года, матч за Суперкубок 2021 года, финальная стадия футзального Евро-2022, финальные стадии юношеских турниров 2021 и 2022 годов, а также будет утвержден регламент стыковых матчей и жеребьевки финальной стадии Евро-2020.
Напомним, что Беларусь является одним из претендентов на проведение матча за Суперкубок-2021.
Источник: tribuna.com
16:18 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».