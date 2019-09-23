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Белорус возглавил "Каунас Хоккей"

У клуба "Каунас Хоккей" новый главный тренер. В новом сезоне с командой будет работать белорус Александр Михеенок

Михеенок в прошлом сезоне еще сам выступал в составе каунасской команды в чемпионате Литвы, пока не получил тяжелую травму плеча и был вынужден закончить с карьерой игрока. В итоге руководство "Каунас Хоккей" решило предложить Александру попробовать силы на тренерском поприще, возглавив команду в новом сезоне.

Белорусский специалист собирается уделить серьезное внимание развитию всей хоккейной системы в Каунасе, в которую входит и хоккейная школа. Работать в клубе Михеенок будет как раз в тандеме с руководителем этой школы Линасом Паражинскасом.


За свою карьеру Александр Михеенок успел поиграть в украинских клубах "Кривбасс", "Донбасс", "Динамо" (Харьков), "Сокол", "Белый Барс", "Витязь", в польском "Напрзоде", казахском "Алматы", а также в белорусских командах - "Юность-2", "Динамо" (Минск), "Витебск", "Керамин", "Брест", "Шахтер" и "Шинник".
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