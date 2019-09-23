











- Мы все хотим, чтобы "Борисов-Арена" называлась в честь Анатолия Капского. И чтобы какой-то памятник стоял возле стадиона. Не знаю, почему этого не происходит, где все стопорится... Надеюсь, со временем все равно это произойдет.



