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Виктор Гончаренко: Хотим, чтобы «Борисов-Арена» называлась в честь Капского

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире программы "PRO спорт. Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился мнением о возможном переименовании "Борисов-Арены", пишет "Прессбол".




- Мы все хотим, чтобы "Борисов-Арена" называлась в честь Анатолия Капского. И чтобы какой-то памятник стоял возле стадиона. Не знаю, почему этого не происходит, где все стопорится... Надеюсь, со временем все равно это произойдет.
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