Виктор Гончаренко: Хотим, чтобы «Борисов-Арена» называлась в честь Капского
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире программы "PRO спорт. Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился мнением о возможном переименовании "Борисов-Арены", пишет "Прессбол".
- Мы все хотим, чтобы "Борисов-Арена" называлась в честь Анатолия Капского. И чтобы какой-то памятник стоял возле стадиона. Не знаю, почему этого не происходит, где все стопорится... Надеюсь, со временем все равно это произойдет.
14:31 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».