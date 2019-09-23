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Соболенко о Турсунове: «Мы вернулись к тому чувству, которое было в начале нашей работы. Меня это радует»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отмечает, что рада снова работать с Дмитрием Турсуновым.


«После US Open я поехала на турнир одна. Просто для того, чтобы побыть одной, подумать над некоторыми вещами.

Что-то изменилось, в хорошем смысле. Я вижу, что мы вернулись к нашему отличному сотрудничеству. Мы вернулись к тому чувству, которое было в начале нашей работы. Меня это радует. Это помогает мне выходить на корт каждый раз и играть лучше.

Я определенно многому научилась в этом году. Одним из важнейших моментов является то, что чем свободнее я играю, чем больше я бесстрашна на корте, чем больше я стараюсь играть в сложных ситуациях ничего не боясь — тем лучше я играю, мой уровень повышается. Я начинаю играть более последовательно, просто пытаюсь забыть обо всем остальном, сосредоточиться на каждом розыгрыше и подходить к мячам, не боясь их пропустить.


В середине сезона я боялась пропускать, боялась допускать глупые ошибки. На самом деле это приносило еще больше ошибок и еще больше давления. С каждым матчем давление росло.

Какая-то часть меня очень рада быть в сложных ситуациях на корте. Вот почему на самом деле было трудно побеждать.

Может быть, мне помог [титул в паре на] US Open, финал в Сан-Хосе. У меня в голове что-то щелкнуло. Я подумала: «Что я вообще делаю? Я же тигр». Мне не нужно ничего бояться, нужно идти вперед», – сказала Соболенко.
Tribuna
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